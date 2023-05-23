Подмосковье 23 мая 2023, 18:23 Минтранс рассказал о шестибалльных пробках на дорогах Подмосковья вечером 23 мая

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Вечером 23 мая загруженность дорог Подмосковья достаточно высокая. Минтранс региона предупредил водителей о шестибалльных пробках.

Отмечается, что основные заторы наблюдаются на Рублево-Успенском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Горьковском, Носовихинском, Лыткаринском, Новорязанском шоссе, а также на Октябрьском проспекте.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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