Подмосковье 18 мая 2023, 18:55 Минтранс рассказал о шестибалльных пробках на дорогах Подмосковья вечером 18 мая

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Вечером 18 мая загруженность дорог Московской области составляет шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Горьковском и Новорязанском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными, а в случае поломки или ДТП звонить по номеру «112».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье сделают выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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