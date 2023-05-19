Подмосковье 19 мая 2023, 18:21 Минтранс рассказал о семибалльных пробках на дорогах Подмосковья вечером 19 мая

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Вечером 19 мая загруженность дорог в Подмосковье оценили в семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Рублево-Успенском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Горьковском и Новорязанском шоссе.

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Участников дорожного движения призывают быть внимательными, соблюдать ПДД, а в случае поломки транспорта звонить по номеру «112». Водителей мотоциклов, мопедов и скутеров просят не нарушать скоростной режим, надевать экипировку и защитный шлем.

Главы городских округов должны обращать пристальное внимание на ремонт дорог — это поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, ямы, смывы, сметы — все имеет значение.

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