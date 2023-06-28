Подмосковье 28 июня 2023, 18:45 Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье вечером 28 июня

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Вечером в среду 28 июня загруженность дорог в Подмосковье составила четыре балла. Об этом рассказали в Минтрансе Московской области.

Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Новорязанском, Горьковском и Дмитровском шоссе.

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Жителей Подмосковья предупреждают, что ночью ожидаются дожди и гроза. Водителей призывают соблюдать дистанцию и не спешить на дорогах, а пешеходам рекомендуют носить световозвращатели на одежде.

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