27 июня 2023, 18:21
Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье вечером 27 июня
Вечером 27 июня загруженность дорог в Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Каширском, Новорязанском, Егорьевском и Дмитровском шоссе.
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Водителей также предупреждают, что местами пройдет дождь. На этом фоне следует быть особо аккуратными в пути, соблюдать скоростной режим.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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