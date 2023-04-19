Подмосковье 19 апреля 2023, 18:06 Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье вечером 19 апреля

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Загруженность Подмосковных дорог вечером 19 апреля составляет пять баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Основные заторы наблюдаются на Пятницком, Дмитровском, Носовихинском, Горьковском и Новорязанском шоссе. Также затруднения присутствуют на Володарском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе.

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Водителей просят быть внимательными на дорогах и не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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