Подмосковье 29 июня 2023, 09:14 Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье утром 29 июня

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Утром 29 июня на дорогах Подмосковья насчитали почти 884 тысячи машин. Это на 30 тысяч меньше, чем вчера. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новосходненском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день синоптики спрогнозировали дождь с грозой. Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

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