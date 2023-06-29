29 июня 2023, 09:14
Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье утром 29 июня
Утром 29 июня на дорогах Подмосковья насчитали почти 884 тысячи машин. Это на 30 тысяч меньше, чем вчера. Загруженность трасс составила четыре балла.
Как рассказали Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новосходненском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
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