Подмосковье 27 июня 2023, 09:35 Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье утром 27 июня

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Пробки в Подмосковье составили четыре балла утром 27 июня. На дорогах насчитали свыше 901 тысячи автомобилей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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