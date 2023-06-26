Подмосковье 26 июня 2023, 09:39 Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье утром 26 июня Минтранс Подмосковья

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Утром 26 июня пробки на дорогах Подмосковья оценили в два балла. В региональном Минтрансе заявили, что заторы наблюдаются на основных трассах в сторону Москвы.

Движение затруднено также на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Новорязанском и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

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