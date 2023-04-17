Подмосковье 17 апреля 2023, 18:19 Минтранс предупредил водителей о пробках на дорогах Подмосковья вечером 17 апреля

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Загруженность дорог Подмосковья вечером 17 апреля составляет шесть баллов. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД, а также на Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Фряновском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Володарском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе.

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В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, а также при парковке во дворах.

Ранее заместитель председателя областного правительства Анна Кротова доложила Андрею Воробьеву, что основную долю ям на дорогах Подмосковья устранят к 1 мая.