Подмосковье 03 апреля 2023, 18:29 Минтранс предупредил водителей о четырехбалльных пробках в Подмосковье вечером 3 апреля

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Пробки на дорогах Московской области вечером 3 апреля оцениваются в четыре балла. В региональном Минтрансе отметили, что движение затруднено по направлению из Москвы на Новорижском, Ленинградском, Осташковском, Лихачевском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Можайском и Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о заторах на съезде с Ярославского шоссе на улице Пионерскую в Королеве, а также на центральных улицах в Красногорске, Химках, Пушкино и Щелкове.

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Участников дорожного движения призвали быть внимательными и не нарушать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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