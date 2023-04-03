03 апреля 2023, 18:29
Минтранс предупредил водителей о четырехбалльных пробках в Подмосковье вечером 3 апреля
Пробки на дорогах Московской области вечером 3 апреля оцениваются в четыре балла. В региональном Минтрансе отметили, что движение затруднено по направлению из Москвы на Новорижском, Ленинградском, Осташковском, Лихачевском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Можайском и Пятницком шоссе.
Водителей предупредили о заторах на съезде с Ярославского шоссе на улице Пионерскую в Королеве, а также на центральных улицах в Красногорске, Химках, Пушкино и Щелкове.
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Участников дорожного движения призвали быть внимательными и не нарушать ПДД.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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