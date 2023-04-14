Подмосковье 14 апреля 2023, 18:35 Минтранс предупредил о раннем часе пик на дорогах Подмосковья вечером 14 апреля

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказало об обстановке на дорогах региона вечером 14 апреля. Пробки оцениваются в шесть баллов. В ведомстве отметили, что ранний час пик является довольно типичным явлением для пятницы.

Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД, а также на Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Володарском, Можайском и Рублево-Успенском шоссе.

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