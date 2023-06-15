Подмосковье 15 июня 2023, 17:55 Минтранс предупредил о пробках в 5 баллов на дорогах Подмосковья вечером 15 июня

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Вечером 15 июня на дорогах Подмосковья пробки составляют пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, а также на некоторых участках ЦКАД. Кроме того, движение затруднено на Волоколамском, Ильинском, Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Дмитровском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском и Ярославском шоссе.

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