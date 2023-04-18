Подмосковье 18 апреля 2023, 09:31 Минтранс предупредил о пробках в 5 баллов на дорогах Подмосковья утром 18 апреля

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Пробки на крупных магистралях и шоссе Подмосковья составили пять баллов утром 18 апреля. Основные затруднения отмечены на въездах в Москву.

Во вторник на дорогах региона одновременно находились 834 тысячи автомобилей — это на 4% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

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Водителям придется потерять время на Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Симферопольском, Ярославском и Щелковском шоссе в сторону Москвы. Пробки отмечены также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить лужи на дорогах перед началом ремонта ям.

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