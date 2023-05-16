Подмосковье 16 мая 2023, 09:30 Минтранс предупредил о пробках в 5 баллов на дорогах Подмосковья утром 16 мая Минтранс Подмосковья

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья составила пять баллов утром 16 мая. Основные затруднения сконцентрированы на въездах в Москву.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что в утренние часы 16 мая на дорогах региона находились одновременно 877 тысяч автомобилей. Это немного меньше, чем днем раньше.

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Основные пробки образовались в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Лобне завершается строительство Северного обхода. По его словам, последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года.

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