Подмосковье 18 мая 2023, 10:09 Минтранс предупредил о пробках на дорогах Подмосковья утром 18 мая

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Загруженность крупных магистралей и шоссе Подмосковья в утренние часы четверга оценили в пять баллов. Основные затруднения движения сконцентрированы на въездах в Москву.

Минтранс Подмосковья сообщил, что в начале дня 18 мая на дорогах региона находились более 941 тысячи автомобилей — немного меньше, чем днем ранее.

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Водителям придется потерять время на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе в сторону Москвы. Пробки есть также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры».

Главы городских округов должны обращать пристальное внимание на ремонт дорог — это поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ямы, смывы, сметы — все имеет значение, по словам главы региона.