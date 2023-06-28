Подмосковье 28 июня 2023, 10:49 Минтранс предупредил о ливне с грозой 29 июня в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Это особенно важно из-за изменений погоды.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Подмосковье ожидается дождь, а температура снизится до 18 градусов. Сегодня местами пройдут осадки, а в ночь на четверг и в течение дня ожидается ливень с грозой.

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Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно внимательными в местах притяжения пешеходов.

Жителей просят ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть по пешеходным переходам и носить световозвращатели на одежде.

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