Подмосковье 16 марта 2023, 21:36 Минтранс: подтопление на улице Московской в Раменском ликвидируют до 7 утра Минтранс Подмосковья

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На улице Московской вблизи ж/д станции Ильинская в Раменском образовалось подтопление проезжей части. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на месте работают дорожные службы, ведется откачка воду. Подтопление будет полностью ликвидировано до семи утра 17 марта.

В пресс-службе отметили, что дорожные службы Подмосковья контролируют места возможных подтоплений, а в случае их возникновения незамедлительно приступают к их устранению.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в регионе.

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