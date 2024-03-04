Подмосковье 04 марта 2024, 13:59 Минтранс Подмосковья запустил три опроса на портале госуслуг Unsplash

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья предлагают принять участие в трех опросах, подготовленных Минтрансом Московской области. Они касаются трех тем: платных дорог, безопасного движения и безбилетного проезда.

Принять участие в опросах можно до 11 марта. Для этого необходимо зайти на сайт Минтранса Подмосковья, выбрать «Участвовать» в разделе «Мой выбор, Мое будущее. Общественное голосование на портале Госуслуг» или перейти по ссылке.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».