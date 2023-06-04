04 июня 2023, 03:30
Минтранс Подмосковья запустил опрос на тему использования электросамокатов
Минтранс Московской области запустил опрос для пользователей кикшеринга региона. Его можно пройти в Telegram-канале ведомстве.
Пользователям предложили ответить на пять вопросов: «Есть ли в городе прокат электросамокатов?», «Пользуетесь ли вы прокатом электросамокатов?», «Какой маршрут вы выбираете?» и другие.
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Опрос улучшит доступность сервисов в Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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