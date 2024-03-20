Подмосковье 20 марта 2024, 13:26 Минтранс Подмосковья выявил 4,4 тысячи безбилетных пассажиров с начала года Минтранс МО

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Административно-пассажирская инспекция ежедневно контролирует финансовую дисциплину в общественном транспорте Подмосковья. С начала года выявили 4,4 тысячи безбилетных пассажиров — это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего правила оплаты проезда нарушали на маршруте № 367 «Константиново — метро „Домодедовская“» — там выявили 359 безбилетников. Еще 135 случаев зафиксировали на маршруте № 1202 «Боброво — метро „Бульвар Дмитрия Донского“». На маршруте № 392 «Королев — ВДНХ» обнаружили 114 нарушений оплаты проезда.

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Оплатить поездку в общественном транспорте можно по социальными и банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелкой» и «Тройкой». Минтранс Подмосковья призывает всех пассажиров ответственно относиться к оплате проезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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