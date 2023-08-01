Подмосковье 01 августа 2023, 14:17 Минтранс Подмосковья выдал свыше 26 тысяч разрешений на работу такси с начала года Минтранс Подмосковья

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Свыше 26 тысяч разрешений на работу такси выдали в Подмосковье с начала года. Всего в регионе такой документ имеют около 100 тысяч человек. Это более 18 тысяч юридических лиц и 82 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году за такой же период было выдано около 17 тысяч разрешений юридическим лицам и 77 тысяч — для предпринимателей. Ежедневно в регионе выдают свыше 200 таких документов.

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По новому закону с 1 сентября получить разрешение на работу в такси могут жители, имеющие статус самозанятых. Сделать это можно через портал «Госуслуги».

Проверить разрешение водителя можно онлайн на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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