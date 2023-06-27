Подмосковье 27 июня 2023, 00:30 Минтранс Подмосковья выдал более 19 тысяч разрешений такси с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года в Московской области разрешение на таксомоторную деятельность получили более 19 тысяч человек. Сейчас в регионе по ним работают более 98 тысяч такси, уточнили в Минтрансе.

Заявление на получение такого разрешения можно подать в электронной форме через региональный портал госуслуг. При этом следует прикрепить свидетельство о регистрации автомобиля, договор аренды, договор лизинга, нотариально заверенную доверенность.

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Ранее министерство разрешило не предоставлять паспорт в обязательном порядке.

«Для подачи заявления через региональный портал госуслуг, приложенные документы необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя, которую можно получить, обратившись в ФНС», — уточнили в ведомстве.

Сведения о готовности разрешения поступят заявителю в личный кабинет. Сразу после этого он может приступать к работе в такси.

В Минтрансе напомнили требования к автомобилю. Он должен быть белым с желтыми полосками, с шашечным поясом со светоотражающими элементами. Последний должен быть шириной от 15 до 25 сантиметров. Также машина должна иметь полосы темно-серого цвета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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