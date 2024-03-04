Подмосковье 04 марта 2024, 19:33 Минтранс Подмосковья: вечерние пробки на дорогах оценили в 5 баллов Медиасток.рф

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Пробки на дорогах Московской области вечером 4 марта составляют пять баллов. В Подмосковном Минтрансе водителей призывают избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Как рассказали в ведомстве, основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Можайском, Ярославском и Рублево-Успенском шоссе. Сложно проехать будет и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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