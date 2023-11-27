Подмосковье 27 ноября 2023, 17:35 Минтранс Подмосковья: свыше 7,7 тысячи машин вышли на расчистку федеральных дорог в ЦФО Минтранс Подмосковья

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Работники транспортного комплекса России продолжают устранять последствия снегопада в центральных регионах страны. По данным Минтранса Подмосковья, на расчистку федеральных трасс вывели более 7,7 тысячи машин.

Сейчас уборку снега и противогололедную обработку проводят на трассах М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-108 «Московское большое кольцо», Р-132 «Золотое кольцо», А-130, М-4 «Дон», А-107, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

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Дорожники работают в усиленном, круглосуточном режиме. На спусках и подъемах дорог размещена эвакуационная техника. На платных участках организовано дежурство более 100 экипажей аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь автомобилистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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