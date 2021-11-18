Минтранс Подмосковья составил топ-10 лучших перевозчиков в третьем квартале 2021 года

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья составило рейтинг лучших компаний в третьем квартале 2021 года. Как пояснили в ведомстве, рейтингование перевозчиков позволяет оценить их транспортную работу и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Впервые в десятку попал перевозчик ИП Максимов Е.С., обслуживающий маршруты в Сергиевом Посаде, и сразу оказался на первом месте. Второе и третье места заняли ООО «Автотрансмобил» из Раменского округа и ИП Лебедева О.Б. из Сергиева Посада.

Четвертое место досталось ООО «Меридиан» из Рузы. Пятая строчка — у «Мострансавто».

Источник фото: телеканал «360»

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, главными критериями рейтинга являются выполнение рейсов и соблюдение расписания, соблюдение правил дорожного движения и отсутствие аварий по вине водителей.

Также принимается во внимание наличие расписаний маршрутов на остановках, соответствие транспортных средств общему брендингу Подмосковья, наличие жалоб на работу перевозчика на портале «Добродел» и административных правонарушений с его стороны.

Оценку работы компаний, которые занимаются перевозками, министерство проводит ежеквартально. Деятельность тех, кто занял последние места рейтинге, рассматривают представители Минтранса, администрации городских округов, а также правоохранительных и надзорных органов.