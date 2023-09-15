Подмосковье 15 сентября 2023, 11:23 Минтранс Подмосковья составил список маршрутов до Звенигорода Unsplash

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Минтранс Подмосковья составил список из 30 автобусных маршрутов, на которых можно добраться до Звенигорода. В будние дни пассажиропоток здесь составляет около 150 тысяч человек.

Добраться до города можно на 19 маршрутах из Рузы, Одинцова и Можайска, а также на поездах Белорусского направления. Помимо этого, 11 маршрутов общественного транспорта проходят рядом с главными городскими достопримечательностями.

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Например, до Успенского собора можно доехать на автобусах № 23 и № 51, до Саввино-Сторожевской обители следуют маршруты № 455к и № 51. До исторического центра пассажиров возят 11 автобусов.

Оплатить проезд жители и гости Московской области могут банковской, социальной или транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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