Подмосковье 29 февраля 2024, 23:49 Минтранс Подмосковья сообщил об уборке более 8 миллионов кубометров снега с ноября по февраль МЖД

Читать 360tv в

Железнодорожники столичной магистрали убрали с инфраструктуры более 8 миллионов кубометров снега с ноября по февраль. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Это количество снега позволило бы построить горнолыжную трассу высотой почти 270 метров и длиной в один километр. Наибольший объем снега, а именно 132 тысячи кубических метров, вывезли 18 января.

Реклама

Во время снегопадов специализированная техника и дополнительные ресурсы железнодорожников использовались для бесперебойной очистки инфраструктуры. Благодаря слаженным действиям и усилиям рабочих, неблагоприятные погодные условия не повлияли на регулярное движение поездов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».