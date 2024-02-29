29 февраля 2024, 23:49
Минтранс Подмосковья сообщил об уборке более 8 миллионов кубометров снега с ноября по февраль
Железнодорожники столичной магистрали убрали с инфраструктуры более 8 миллионов кубометров снега с ноября по февраль. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Это количество снега позволило бы построить горнолыжную трассу высотой почти 270 метров и длиной в один километр. Наибольший объем снега, а именно 132 тысячи кубических метров, вывезли 18 января.
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Во время снегопадов специализированная техника и дополнительные ресурсы железнодорожников использовались для бесперебойной очистки инфраструктуры. Благодаря слаженным действиям и усилиям рабочих, неблагоприятные погодные условия не повлияли на регулярное движение поездов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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