Подмосковье 02 сентября 2023, 12:38 Минтранс Подмосковья сообщил об изменениях в расписании поездов с 4 сентября и до запуска МЦД-4 Минтранс Подмосковья

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С запуском диаметра через центр Москвы будут ходить не только поезда МЦД, но и часть дальнего пригорода. С 4 сентября до запуска диаметра ЦППК будет тестировать новый график движения составов, сообщили в Минтрансе Московской области.

«На Киевском направлении c 4 сентября до открытия D4 поезда по первому и второму пути будут временно ходить от и до станции Минская. Часть поездов при этом будет идти без пассажиров — это нужно для обкатки будущего диаметра», — уточнили в ведомстве.

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Поезда из дальнего пригорода будут следовать по третьему и четвертому путям от и до Киевского вокзала. Начиная с Апрелевки, они будут останавливаться только на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская. Пересесть на другой поезд на этих станциях для бесплатного проезда можно на всех путях.

Также на Горьковском направлении конечной станцией останется Курский вокзал, но поезда будут прибывать на новую платформу. В министерстве уточнили, что до запуска диаметров «Кошелек» карты «Тройка» и тарифы МЦД не будут доступны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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