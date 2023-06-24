Подмосковье 24 июня 2023, 21:44 Минтранс Подмосковья сообщил об изменениях в движении автобусов между Москвой и Луховицами РИА «Новости»

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Автобусный маршрут № 330 «Луховицы — Москва, метро Котельники» временно не следует в связи с перекрытием Щуровского моста в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья в Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что автобусы № 333 «Белоомут — Москва, метро Котельники» ходят с опозданием по графику из-за пробок на Новорязанском шоссе.

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Ранее в Минтрансе рассказали о корректировках в движении трех автобусных маршрутов в Ступине и Кашире.