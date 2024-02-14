Подмосковье 14 февраля 2024, 16:15 Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля ЦППК

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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления временно изменится с 16 по 29 февраля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Корректировки расписания связаны с проведением ремонтных работ на участке Москва — Пассажирская — Казанская. В это время пригородные поезда МЦД-3 будут следовать с 06:00 до 00:00. В интервалах с 00:00 до 01:00 и с 04:30 до 06:00 диаметральные поезда отменят.

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Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршрут заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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