Минтранс Подмосковья сообщил о запуске нового маршрута в ЖК «Малая Истра»

С 29 августа по просьбам жителей Истры запустят новый маршрут № 8к «ЖК Малая Истра — мкр. Восточный — Новая Больница» для обеспечения транспортной доступности больницы, школ и автостанции, сообщили «360» в Минтрансе Подмосковья.

Власти Московской области ожидают, что новым маршрутом смогут воспользоваться более 6,2 тысячи пассажиров. Между ЖК «Малая Истра» и больницей будут курсировать два автобуса с 06:00 до 20:41. Интервал в будние дни в час пик составит до 25 минут, а межпиковое — до 1,5 часа. В выходные дни автобусы будут ходить с интервалом в один час.

Тарифы на проезд в автобусе сделают нерегулируемыми. Местные жители также смогут воспользоваться льготами. Оплатить проезд можно с помощью транспортными и социальными картами. До этого власти изменили маршрут № 3 «ст. Истра — Большевик», позволив транспорту заезжать в микрорайон Восточный.