Подмосковье 26 декабря 2023, 13:49 Минтранс Подмосковья сообщил о растущем дорожном трафике перед Новым годом Минтранс МО

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Перед Новым годом количество машин на дорогах Подмосковья всегда увеличивается. Это приводит к удлинению времени проезда по привычным маршрутам, особенно в центрах городов. Пиковые часы начинаются уже с 16:00.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что пробки чаще всего возникают на основных магистралях, съездах с МКАД, городских улицах и возле крупных торговых объектов.

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Водителей призвали не спешить за рулем, соблюдать правила и уважать других участников дорожного движения. Уже 31 декабря интенсивность снизится, а в праздничные дни трафик будет минимальным. На прежний уровень ситуация вернется лишь во второй половине января.

Основными причинами ДТП и гибели людей в новогодний период традиционно становятся алкогольное опьянение и превышение скорости. После застолий лучше воспользоваться услугами такси, даже если выпито совсем немного.

Соблюдать осторожность призывают и пешеходов: переходить дорогу только в специальных местах, убедившись в отсутствии транспорта. В темное время обязательно носить световозвращатели. Особое внимание — на парковках у магазинов и во дворах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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