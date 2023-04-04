Подмосковье 04 апреля 2023, 20:00 Минтранс Подмосковья сообщил о пробках вечером 4 апреля

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщило о дорожной ситуации в Московской области вечером 4 апреля. По данным ведомства, загруженность трасс составляет четыре балла.

Движение затруднено по направлению из Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Можайском шоссе.

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Пробки образовались на Октябрьском проспекте в Люберцах, Рублево-Успенском шоссе в Одинцове, на Волоколамском шоссе в Красногорске.

Заторы наблюдаются на центральных улицах в Химках и Мытьищах, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном и на Пионерской улице в Королеве.

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