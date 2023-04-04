04 апреля 2023, 20:00
Минтранс Подмосковья сообщил о пробках вечером 4 апреля
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры сообщило о дорожной ситуации в Московской области вечером 4 апреля. По данным ведомства, загруженность трасс составляет четыре балла.
Движение затруднено по направлению из Москвы на Ленинградском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Можайском шоссе.
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Пробки образовались на Октябрьском проспекте в Люберцах, Рублево-Успенском шоссе в Одинцове, на Волоколамском шоссе в Красногорске.
Заторы наблюдаются на центральных улицах в Химках и Мытьищах, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном и на Пионерской улице в Королеве.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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