Подмосковье 09 июня 2023, 09:16 Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в 4 балла утром 9 июня

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в четыре балла на дорогах утром 9 июня. На них насчитали более 970 тысяч машин, это на 50 тысяч больше, чем вчера.

Движение затруднено сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Осташковском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Реклама

В этот день ожидается ранний час пик — многие уедут загород на длинные выходные. Движение будет затруднено на съездах МКАД сторону области и на основных вылетных трассах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».