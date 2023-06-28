Подмосковье 28 июня 2023, 10:45 Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в 4 балла утром 28 июня

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Утром 28 июня на дорогах Подмосковья насчитали почти 915 тысяч машин. Это на 14 больше, чем вчера. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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В этот день в регионе пасмурно, местами ожидается небольшой дождь. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

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