Подмосковье 22 июня 2023, 09:15 Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в 4 балла утром 22 июня Минтранс Подмосковья

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Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром 22 июня. Как сообщил Минтранс Подмосковья, на дорогах находятся почти 935 тысяч автомобилей — это на 30 тысяч больше, чем вчера.

Движение в сторону Москвы затруднено на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Симферопольском и Симферопольском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о крупном дорожном проекте, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево.

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