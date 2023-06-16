16 июня 2023, 09:16
Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в 4 балла утром 16 июня
Загруженность крупных магистралей и шоссе региона составила четыре балла в утренние часы пятницы. Минтранс Подмосковья сообщил, что на дорогах зафиксировано более 913 тысяч автомобилей.
Движение в сторону Москвы затруднено на Можайском, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».
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Вечером поток автомобилей традиционно увеличится, поэтому водителям нужно заранее планировать поездки.
На участках М-9 «Балтия» 16 июня начнется ремонт верхнего слоя покрытия, поэтому скорость потока здесь может быть снижена в местах проведения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «Автобана» Алексей Андреев обсудили реализацию крупного дорожного проекта, который разгрузит города Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
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