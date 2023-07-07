Подмосковье 07 июля 2023, 09:45 Минтранс Подмосковья сообщил о пробках в 3 балла утром 7 июля

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Утром 7 июля на дорогах Подмосковья насчитали около 890 тысяч автомобилей. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на Новорижском, Новорязанском и трассе М-4 «Дон».

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В этот день ожидается переменчивая погода, местами пройдут дожди с грозой. Водителей призывают быть внимательными в черте населенных пунктов, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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