Подмосковье 04 июля 2023, 18:49 Минтранс Подмосковья сообщил о четырехбалльных пробках на дорогах региона вечером 4 июля Unsplash

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Уровень пробок на дорогах Московской области составляет четыре балла вечером 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, заторы наблюдаются на дорогах в сторону области. Движение затруднено на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Володарском, Новорязанском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на съездах ЦКАД.

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Также в Минтрансе водителей призвали не совершать резких маневров и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

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