Подмосковье 30 августа 2023, 20:04 Минтранс Подмосковья сообщил о 6-балльных пробках на дорогах региона вечером 30 августа Unsplash

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Пробки на дорогах Московской области вечером 30 августа оценили в 6 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, основные заторы наблюдают на Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Ильинском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Можайском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» и ЦКАД. Кроме того, движение затруднено в центре Щелкова, Подольска и Красногорска.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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