Подмосковье 20 июля 2023, 19:44 Минтранс Подмосковья сообщил о 4-балльных пробках вечером 20 июля Unsplash

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Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 20 июля оценили в четыре балла. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Как сообщили в ведомстве, заторы наблюдаются на Ярославском, Ленинградском, Пятницком, Дмитровском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-5 «Урал». Кроме того, движение затруднено на ЦКАД в районе деревни Малые Вяземы и поселка НИИ Радио в Одинцовском округе.

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Также в Минтрансе водителям напомнили о важности соблюдении ПДД и скоростного режима. Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время движения.

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