Подмосковье 02 августа 2023, 18:59 Минтранс Подмосковья сообщил о 4-балльных пробках на дорогах региона вечером 2 августа Unsplash

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Уровень пробок на дорогах Московской области оценили в четыре балла вечером 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, заторы наблюдаются на Ленинградском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском, Новорязанском и Симферопольском шоссе.

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Также в региональном Минтрансе водителей призвали соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скоростной режим, а также быть предельно внимательными возле мест притяжения пешеходов.

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