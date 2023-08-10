Подмосковье 10 августа 2023, 18:23 Минтранс Подмосковья сообщил о 4-балльных пробках на дорогах региона вечером 10 августа Unsplash

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Загруженность на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла вечером 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Как отметили в ведомстве, основные заторы зафиксировали на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Рублево-Успенском и Носовихинском шоссе, а также на трассах М-5 «Урал», М-9 «Балтия», М-7 «Волга» и на ЦКАД в районе Малых Вязкм, Кобяково и НИИ Радио.

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Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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