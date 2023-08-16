Подмосковье 16 августа 2023, 19:19 Минтранс Подмосковья сообщил о 3-балльных пробках на дорогах вечером 16 августа Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области вечером 16 августа невысокая и составляет всего три балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, затруднения в движении наблюдают на Дмитровском, Ленинградском, Ярославском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, заторы зафиксировали на трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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Также в Минтрансе водителей призвали соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скоростной режим.

Подмосковный участок трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани, полностью достроят в сентябре — на десять месяцев раньше срока. Дорога снизит нагрузку на магистрали в самых густонаселенных городских округах, отметил губернатор Андрей Воробьев.

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