Подмосковье 06 сентября 2023, 20:55 Минтранс Подмосковья: с начала года ЦППК приняла на работу 260 человек после практики ЦППК приняла на работу 260 человек после практики с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года Центральная пригородная пассажирская компания приняла на работу 260 человек, которые ранее проходили в организации практику. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Ранее практику в ЦППК проходили студенты четырех учебных заведений. Сейчас число партнеров увеличилось до 14.

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«На одну только летнюю практику к нам пришли 460 студентов. Для них мы используем новые инструменты, позволяющие максимально погрузиться в рабочий процесс в период практики и эффективно использовать это время для возможности дальнейшего трудоустройства», — сообщил начальник отдела управления персоналом ЦППК Евгений Шестухин.

Железнодорожники освоили правила технической эксплуатации электропоездов серии «Иволга» всех модификаций.

На данный момент ЦППК сотрудничает с учебными заведениями Москвы, Подмосковья, Смоленской, Калужской и других областей.

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