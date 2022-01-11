Минтранс Подмосковья решит проблему с пробками в Дзержинском после закрытия эстакады

Власти Подмосковья найдут решение проблемы с пробками в Дзержинском, возникшими в связи с закрытием эстакады из-за плановой реконструкции дороги в Москве. Об этом сообщил начальник управления Минтранса Подмосковья Виктор Щулепников.

Эстакаду, соединяющую Котельники и Москву, закрыли с 5 января по 30 сентября в связи с реконструкцией дороги в столице. Часть машин начала следовать в объезд через Дзержинский, что привело к пробкам.

«В связи с этим Минтранс Подмосковья совместно с другими службами сейчас прорабатывает возможные варианты изменения схемы движения, в том числе рассматривается запрет транзита грузового транспорта в часы пик через Дзержинский и Котельники», — сообщил Щулепников.

В Минтрансе добавили, что в утренние часы на ключевых перекрестках работают регулировщики.

Число автомобилей, следующих со стороны Подмосковья, будет подсчитано с помощью передвижных комплексов фото- и видеофиксации, которые уже установлены. Щулепников отметил, что они не выписывают штрафы, а только фиксируют количество машин.

«Жителей Дзержинского на время проведения ремонтных работ мы призываем по возможности отдавать приоритет в использовании общественного транспорта, что также снизит пробки на данном участке», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы ранее сообщили, что в Дзержинском образовалась большая пробка. Она возникла из-за строительных работ в Москве, о которых столичный дептранс сообщал еще в конце декабря. С 5 января закрыли съезды с МКАД на улицы Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе, а также с этих улиц на МКАД.

«Из-за перекрытий на этом участке МКАД могут быть затруднения движения. Просим водителей объезжать этот участок в часы пик. Для заезда на МКАД и съезда с него используйте развязки на улице Капотня и Волгоградском проспекте», — отметили в департаменте транспорта.