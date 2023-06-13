Подмосковье 13 июня 2023, 18:33 Минтранс Подмосковья разъяснит жителям порядок предоставления услуг на вебинарах 14 июня Минтранс Подмосковья

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Представители Минтранса Подмосковья проведут вебинары, на которых разъяснят правила подачи документов через портал госуслуг, 14 июня.

Жителям расскажут о порядке подачи заявок, требованиях к документам и наиболее частые причины отказа по услугам.

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Первый вебинар пройдет в 09:00. Он будет посвящен согласованию размещения инженерных коммуникаций на дорогах «Мосавтодора». В 10:00 начнется вебинар по согласованию проектов и схем дорожного движения на дорогах общего пользования. В 11:00 состоится встреча по получению разрешений на перевозку пассажиров и багажа. В 12:00 пройдет обсуждение пропусков на въезд и передвижение по МКАД грузового транспорта. Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования, обсудят в 13:00, а прекращение действия свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок — в 14:00.

В 14:30 состоится вебинар по предоставлению земельных участков для строительства автодорог, в 15:00 — обслуживание транспортных карт, а в 16:00 — выдача разрешений на выполнение авиационных работ. В 17:00 представители Минтранса расскажут о порядке выдачи согласий на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы.

Для участия в вебинарах необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. Он отметил, что от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.

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