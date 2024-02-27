Подмосковье 27 февраля 2024, 19:30 Минтранс Подмосковья разъяснил водителям такси обязанности перед маломобильными пассажирами Пресс-служба Минтранса МО

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Водители такси в Подмосковье должны предоставлять необходимую помощь маломобильным гражданам в соответствии с законодательством. Минтранс Московской области осуществляет специальный контроль за соблюдением правил при перевозке пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Согласно перечню обязательных требований к перевозчикам, водитель обязан помочь пассажиру сесть и выйти из автомобиля, предусмотреть наличие места для кресла-коляски в багажнике, а также разместить информацию о водителе и компании в салоне такси.

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При заказе такси маломобильным пассажирам важно указать наличие инвалидности. Если водитель отказывается предоставить помощь или перевезти собаку-поводыря, можно сообщить об этом по горячей линии. Нарушение закона может повлечь за собой штраф до 30 тысяч рублей для перевозчика (согласно статье 9.13 КоАП РФ).

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