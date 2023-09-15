Подмосковье 15 сентября 2023, 15:59 Минтранс Подмосковья рассказал об оптимизации движения в Мытищах Минтранс Подмосковья

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В Мытищах оптимизировали движение. Для этого в округе завершили переразметку перекрестков, разделили транспортные потоки и провели ряд других мероприятий.

В региональном Минтрансе уточнили, что на новой дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково завершили переразметку перекрестка, что позволит увеличить его пропускную способность. Там также разделили транспортные потоки и перенесли два пешеходных перехода ближе к перекрестку.

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За дорожной ситуацией следят камеры, а движение регулирует адаптивный светофор, благодаря которому транспортные задержки сократились более чем в три раза.

Отмечается, что на Пироговском шоссе все светофоры теперь работают в оптимальном режиме, а для регулирования транспортных потоков изменили схему выезда из ЖК «Мытищи Лайт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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